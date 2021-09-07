Интенсивные бои между талибами и их противниками, по некоторым данным, идут на севере Афганистана

Ранее представители группировки «Талибан» утверждали, что установили контроль над провинцией Панджшер, где находились силы сопротивления. Представитель вооруженной оппозиции сказал агентству ТАСС, что многим из них пришлось отойти в высокогорные районы под ударами подразделений группировки. Там же укрываются большинство жителей региона. Признанная террористической и запрещенная в России группировка «Талибан» установила контроль над большей частью Афганистана в середине прошлого месяца.