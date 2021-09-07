Во Франции скончался знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо

Ему было 88 лет. Соболезнования его родным уже выразили руководители республики, деятели культуры, друзья и коллеги артиста. Ведущие французские газеты вышли сегодня с портретом актера на первой полосе.

За почти полувековую карьеру в кино Бельмондо снялся более чем в 80 кинокартинах. Он отошел от активной работы в нулевые годы, после инсульта. В 2015 объявил о завершении актерской карьеры.