Сборная России по футболу сыграет сегодня матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты

Игра пройдет в Москве. До этого россияне сыграли вничью с Хорватией и обыграли на выезде Кипр. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают первую строчку в группе, мальтийцы предпоследние.
2021-09-07T03:09:00+03:00
2021-09-07T03:09:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 07 сентября 2021
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