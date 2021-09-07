Израиль нанес авиаудары по объектам в Секторе Газа

В частности, целью ВВС были объекты на юге региона. Пока неизвестно о жертвах или пострадавших. Операция стала ответом Иерусалима на пуски палестинскими боевиками из сектора в сторону Израиля шаров с зажигательной смесью, передает агентство ТАСС. В мае в регионе обострилась обстановка, после того как израильские военные и боевики из Газы обменивались ракетными ударами. Позже стороны договорились о прекращении огня.
2021-09-07T03:08:29+03:00
2021-09-07T03:08:29+03:00
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03:08, 07 сентября 2021
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