Западные страны осуждают приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Евросоюз и Германия потребовали от Минска освободить политзаключенных. Ряд европейских политиков призвали к новым санкциям против белорусских чиновников. Власти США назвали приговор политически мотивированным, а сами обвинения сфабрикованными. Правительство Великобритании потребовало от белорусского руководства прекратить репрессии. Накануне суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, а Максима Знака – к 10-ти. Сами они отвергали обвинения в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации.
2021-09-07T03:07:45+03:00
2021-09-07T03:07:45+03:00
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03:07, 07 сентября 2021
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