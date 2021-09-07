Западные страны осуждают приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Евросоюз и Германия потребовали от Минска освободить политзаключенных. Ряд европейских политиков призвали к новым санкциям против белорусских чиновников. Власти США назвали приговор политически мотивированным, а сами обвинения сфабрикованными. Правительство Великобритании потребовало от белорусского руководства прекратить репрессии. Накануне суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, а Максима Знака – к 10-ти. Сами они отвергали обвинения в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации.