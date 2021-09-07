Центризбирком России проведет сегодня еще одно тестирование дистанционного электронного голосования

Оно будет проходить до 9 сентября. Принять участие смогут те избиратели, кто ранее уже зарегистрировались для электронного голосования на думских выборах. В этот раз такой формат волеизъявления попробуют не только в Москве, но и в Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. На электронное голосование зарегистрировались, по данным ЦИК, более 1,5 млн. россиян, большинство из них – в Москве.
2021-09-07T03:07:10+03:00
2021-09-07T03:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 07 сентября 2021
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