Центризбирком России проведет сегодня еще одно тестирование дистанционного электронного голосования

Оно будет проходить до 9 сентября. Принять участие смогут те избиратели, кто ранее уже зарегистрировались для электронного голосования на думских выборах. В этот раз такой формат волеизъявления попробуют не только в Москве, но и в Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. На электронное голосование зарегистрировались, по данным ЦИК, более 1,5 млн. россиян, большинство из них – в Москве.