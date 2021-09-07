Численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза

Это произошло из-за политики США в вопросе выдачи виз, сказали агентству ТАСС в самой миссии. Ранее группе из 24 российских дипломатов пришлось покинуть США по требованию Вашингтона. Это произошло после того, как американская сторона в одностороннем порядке ограничила сроки командировок сотрудников российской дипмиссии тремя годами, добавили в посольстве. В свою очередь в России американскому посольству пришлось сократить штат после вступления в силу закона о недружественных странах, который запретил нанимать на работу в миссии россиян. В посольстве также прекратили оформление практически всех виз.
2021-09-07T03:04:47+03:00
2021-09-07T03:04:47+03:00
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03:04, 07 сентября 2021
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