Численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза

Это произошло из-за политики США в вопросе выдачи виз, сказали агентству ТАСС в самой миссии. Ранее группе из 24 российских дипломатов пришлось покинуть США по требованию Вашингтона. Это произошло после того, как американская сторона в одностороннем порядке ограничила сроки командировок сотрудников российской дипмиссии тремя годами, добавили в посольстве. В свою очередь в России американскому посольству пришлось сократить штат после вступления в силу закона о недружественных странах, который запретил нанимать на работу в миссии россиян. В посольстве также прекратили оформление практически всех виз.