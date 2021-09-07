Видеопортал Youtube заблокировал сюжет телеканала «Дождь» с фрагментом теледебатов кандидатов на выборах в Госдуму

Это было сделано по требованию ВГТРК, как обладателя прав на отрывок. Блокировке подвергся фрагмент, где журналист и кандидат в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко требует освободить политических заключенных, включая Алексея Навального, рассказали в редакции «Дождя». Там добавили, что телеканал уже оспорил блокировку, поскольку использовал это видео в рамках информационного цитирования. Также в редакции обратили внимание, что блокировке по требованию государственного медиахолдинга подверглись видео и других пользователей YouTube с тем же фрагментом дебатов. Российские власти считают «Дождь» иностранным агентом.
2021-09-07T02:10:27+03:00
2021-09-07T02:10:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2899572-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 07 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»