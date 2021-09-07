Видеопортал Youtube заблокировал сюжет телеканала «Дождь» с фрагментом теледебатов кандидатов на выборах в Госдуму

Это было сделано по требованию ВГТРК, как обладателя прав на отрывок. Блокировке подвергся фрагмент, где журналист и кандидат в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко требует освободить политических заключенных, включая Алексея Навального, рассказали в редакции «Дождя». Там добавили, что телеканал уже оспорил блокировку, поскольку использовал это видео в рамках информационного цитирования. Также в редакции обратили внимание, что блокировке по требованию государственного медиахолдинга подверглись видео и других пользователей YouTube с тем же фрагментом дебатов. Российские власти считают «Дождь» иностранным агентом.