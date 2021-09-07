Вьетнамский суд приговорил к пяти годам тюрьмы местного жителя по обвинению в распространении коронавируса

Подсудимый, как передает государственное информационное агентство Вьетнама, нарушил предписания, которые обязывали его соблюдать карантин. Согласно материалам дела, в результате по вине осужденного заболели 8 человек, один из которых скончался. Власти Вьетнама вводили жесткие ограничения для борьбы с инфекцией. Также в стране проводилась массовое тестирование, тщательно отслеживались контакты заразившихся, был ограничен въезд из-за рубежа и вводился строгий карантин.
2021-09-07T02:10:00+03:00
2021-09-07T02:10:00+03:00
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02:10, 07 сентября 2021
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