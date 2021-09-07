Демонстрация с требованием допустить женщин в политику прошла в провинции Балх на северо-западе Афганистана

Как передает местный телеканал Tolo News, в ней участвовала группа женщин, которые прошли с плакатами по улицам. Против акции с аналогичными требованиями в Кабуле несколько дней назад талибы применили слезоточивый газ. До этого демонстрация, по данным агентства АР, прошла в Герате. Участницы акций выступают против дискриминации со стороны новых властей после того, как руководство Афганистаном оказалось в руках запрещенной и признанной террористической в России группировки «Талибан».
2021-09-07T02:08:51+03:00
2021-09-07T02:08:51+03:00
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02:08, 07 сентября 2021
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