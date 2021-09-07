Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о планах вернуться на родину

Он собирается приехать к выборам в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. Политик напомнил, что против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, и подчеркнул, что эти обвинения грузинской прокуратуры не признают ни в одной стране. Саакашвили уже несколько лет участвует в политической жизни Украины. Сейчас он возглавляет Исполнительный комитет совета реформ страны.
2021-09-07T02:07:56+03:00
2021-09-07T02:07:56+03:00
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02:07, 07 сентября 2021
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