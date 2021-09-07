Полиция Чехии планирует допросить сегодня министра внутренних дел Яна Гамачека

Это связано с несостоявшимся визитом главы ведомства в Москву в середине апреля. Сам Гамачек ранее уже выразил готовность дать показания. Незадолго до поездки министра чешское интернет-издание Seznam писало, что Гамачек якобы хотел договориться в Москве о поставках российской вакцины от коронавируса и проведении в Праге встречи российского и американского президентов в обмен на попытку замять скандал с обвинением российских спецслужб в причастности к взрывам на чешском арсенале.
2021-09-07T02:07:29+03:00
2021-09-07T02:07:29+03:00
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02:07, 07 сентября 2021
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