Полиция Чехии планирует допросить сегодня министра внутренних дел Яна Гамачека

Это связано с несостоявшимся визитом главы ведомства в Москву в середине апреля. Сам Гамачек ранее уже выразил готовность дать показания. Незадолго до поездки министра чешское интернет-издание Seznam писало, что Гамачек якобы хотел договориться в Москве о поставках российской вакцины от коронавируса и проведении в Праге встречи российского и американского президентов в обмен на попытку замять скандал с обвинением российских спецслужб в причастности к взрывам на чешском арсенале.