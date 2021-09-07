В Ярославле сегодня вспоминают погибших 10 лет назад в авиакатастрофе хоккеистов клуба «Локомотив»

Тогда из 45 человек, которые находились на борту самолета, выжил только один член экипажа. Траурные мероприятия начнутся с самого утра. Вечером, во время игры с минским «Динамо», хоккеисты «Локомотива», по некоторым данным, выйдут в форме образца сезона-2011/12.