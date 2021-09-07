Франция скорбит в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо

Соболезнования родным знаменитого актера уже выразили руководители республики и деятели культуры. Первые полосы газет Le Figaro и Liberation украшают сегодня портреты артиста. Бельмондо скончался накануне на 89-м году жизни. Двадцать лет назад, после инсульта, как пишет пресса, у него начались проблемы со здоровьем. 6 лет назад он объявил о завершении актерской карьеры.
2021-09-07T01:07:45+03:00
2021-09-07T01:07:45+03:00
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01:07, 07 сентября 2021
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