Министра энергетики Германии Петера Альтмайера госпитализировали с заседания комитета парламента

Причина недомогания 63-летнего политика пока неизвестна. По словам источника издания Bild, еще до заседания министр жаловался на плохое самочувствие, кроме того, ему было трудно говорить. Два года назад Альтмайера доставили в больницу после того, как он упал на мероприятии в Дортмунде. Пресса писала, что политик некоторое время находился без сознания, однако уже на следующий день он был выписан.
2021-09-07T01:07:17+03:00
2021-09-07T01:07:17+03:00
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01:07, 07 сентября 2021
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