Суд в Крыму арестовал трех задержанных по делу о взрыве на газопроводе

В том числе одного из лидеров крымских татар Наримана Джелялова. Он отвергает причастность к диверсии на газовом объекте. Джелялова задержали в конце прошлой недели. Его адвокат говорила, что ее подзащитного несколько часов держали в наручниках с мешком на голове, не давая есть и пить. С призывом освободить Джелялова выступили в Госдепартаменте США. Там считают преследование его и других крымских татар политически мотивированным.