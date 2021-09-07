Суд в Крыму арестовал трех задержанных по делу о взрыве на газопроводе

В том числе одного из лидеров крымских татар Наримана Джелялова. Он отвергает причастность к диверсии на газовом объекте. Джелялова задержали в конце прошлой недели. Его адвокат говорила, что ее подзащитного несколько часов держали в наручниках с мешком на голове, не давая есть и пить. С призывом освободить Джелялова выступили в Госдепартаменте США. Там считают преследование его и других крымских татар политически мотивированным.
2021-09-07T01:06:49+03:00
2021-09-07T01:06:49+03:00
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01:06, 07 сентября 2021
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