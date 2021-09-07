ВВС: компания-владелец товарного знака «Умное голосование» может быть связана с силовиками

Как говорится в расследовании британской медиакорпорации, основателем фирмы «Вулинтертрейд» был бывший сотрудник МВД. С силовиками может быть связан и ее нынешний владелец, Абдула Умаров, говорится в публикации. Сам он это отрицает. Минувшим летом компания, которая занимается торговлей овечье шерстью, зарегистрировала торговый знак «Умное голосование» и логотип, идентичный логотипу проекта Алексея Навального. На днях Арбитражный суд Москвы запретил сервисам Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по иску «Вулинтертрейда». Соратники Навального считают, что целью является блокировка проекта перед думскими выборами.