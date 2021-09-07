Второй пакет американских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального вступает сегодня в силу

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. Американская администрация ограничит импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Дополнительные экспортные ограничения вводятся на продукцию и технологии, которые связаны с ракетной и ядерной сферами. Российская сторона как напоминает агентство ТАСС, считает, что Вашингтон таким образом следует курсу на дальнейший подрыв отношений с Москвой.