Центризбирком после сентябрьских выборов подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с кандидатами-двойниками

Об этом сообщила в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» председатель ЦИК Элла Памфилова. Поводом стала ситуация в Санкт-Петербурге, где два самовыдвиженца сменили фамилии, чтобы стать тезками депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, а также изменили внешность, чтобы стать на него похожими. Памфилова назвала происходящее «просто позорищем, безобразием».

Она попросила главу городской избирательной комиссии Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двойников, а им самим предложила сняться с выборов, если у них осталась совесть.

Элла Памфилова посоветовала двойникам Бориса Вишневского не подавать руки тем политтехнологам, которые посоветовали им совершить поступок, за который им будет стыдно перед своими детьми, родственниками и коллегами.

Тем временем, в Twitter устроили флешмоб в поддержку депутата Заксобрания Петербурга. На это обратило внимание интернет-издание Znak.com. В настоящее время пользователи массово переименовывают аккаунты в Бориса Вишневского, а также публикуют шутки на тему произошедшего.