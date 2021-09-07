Би-би-си: Компания по продаже шерсти, зарегистрировавшая марку «Умное голосование», может быть связана с силовиками

Русская служба «Би-би-си» выяснила, что ставропольская компания по продаже овечьей шерсти, зарегистрировавшая торговый знак «Умное голосование», косвенно связана с силовиками. Журналисты узнали, что компанию, которая изначально была зарегистрирована в Махачкале и называлась «Регул», учредил бывший сотрудник МВД Ашур Ашуров. В 90-е он работал в региональном управлении налоговой полиции. С 2003 по 2011 год был главой отдела документальных проверок и ревизий по линии налоговых преступлений при МВД по Дагестану, а потом работал в республиканском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2019 году компания перешла семье дагестанского предпринимателя Абдулы Умарова. Тогда ее название сменили на «Вулинтертрейд».

Расследователи также узнали, что ранее Умаров владел скотобойней «Диниор» в Ставропольском крае. В системе «СПАРК-Интерфакс» в ее контактах указан также телефон сотрудника МВД Марата Маздогова. В 2011-м он работал в подразделении по борьбе с экстремизмом в Кабардино-Балкарии. Журналистам Маздогов сказал, что о «Диниоре» и об Умарове слышит впервые. Умаров в свою очередь, тоже заявил, что не знает Маздогова и понятия не имеет, как его номер оказался в контактных данных.

В июне Роспатент зарегистрировал товарный знак «Умное голосование» по заявке «Вулинтертрейд». Ее одобрили менее, чем за месяц. Накануне суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании. Яндекс намерен обжаловать этот запрет.

