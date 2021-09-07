Всемирно известный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался в Париже в возрасте 88 лет

Причина смерти не сообщается. Его адвокат сказал, что в последнее время артист был «очень уставшим». «Он умер мирно». СМИ отмечают, что после перенесенного инсульта в 2001 году у него были проблемы со здоровьем.

За свою жизнь Бельмондо сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря таким картинам, как «Профессионал», «На последнем дыхании», «Чудовище», «Человек из Рио», «Великолепный».

В одном из своих интервью Жан-Поль Бельмондо сказал, что прожил счастливую жизнь.

Бельмондо дважды номинировался на премию BAFTA. В 1989-м получил премию «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы». В 2011-м был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля и получил премию «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Соболезнования в связи со смертью великого французского актера выразило нынешнее и бывшее руководство Франции, а также многочисленные деятели культуры.