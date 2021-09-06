Франция скорбит в связи со смертью великого французского актера Жан-Поля Бельмондо

Так, президент Эмманюэль Макрон назвал его национальным достоянием, отметив, что он навсегда останется «великолепным». Премьер-министр страны Жан Кастекс в своем опубликовал в твиттере фотографию молодого Бельмондо, сопроводив ее подписью «Великолепный». Напомню, так назывался один из самых известных фильмов с участием артиста.

Память ушедшей из жизни звезды кино почтили также бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере, что «ушел из жизни великий человек. Ведущий актер французской новой волны, ...великий Сирано».

Французский актер Ален Делон Сказал в эфире радио Europe 1, что «разбит» новостью о смерти напарника и друга. По словам Делона, они знали друг друга 60 лет, вместе начинали, вместе работали.

Отмечу, два кумира публики родились примерно в одно время, их часто считали соперниками. Ранее Делон говорил, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо». Вместе они сыграли в фильмах «Борсалино», «Один шанс на двоих», «Будь красивой и молчи».

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо также опубликовал пост в твиттер-аккаунте фестиваля в память о Бельмондо.



Всемирно известный актер, сыгравший более ста ролей в кино и театре, скончался сегодня в своем доме в Париже в возрасте 88 лет.