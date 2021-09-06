Настоятеля храма в Новочебоксарске Р.Степанова, призвавшего духовенство задекларировать доходы, запретили в служении

Настоятеля храма в Новочебоксарске Романа Степанова, призвавшего духовенство РПЦ задекларировать свои доходы, запретили в служении. Такое решение принял митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. Согласно официальной формулировке, Степанов таким образом наказан «за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви».

Накануне Роман Степанов опубликовал в интернете ролик, в котором призвал церковное руководство «покаяться».

Священник подчеркнул, что в церкви процветает коррупция.

В ответ на это Степанову напомнили о его собственных грехах. В указе митрополита упоминается наркотическая зависимость священнослужителя и развал семьи из-за «блудного сожительства» с другой женщиной.