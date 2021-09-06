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22:32, 06 сентября 2021

Глава Евросовета выразил соболезнования в связи с кончиной французского актера Жан-Поля Бельмондо

«Роли, которые он исполнил, позволили мечтать целому поколению людей», — написал Шарль Мишель в «Твиттере». Он назвал Бельмондо «иконой кино». Всемирно известный актер, сыгравший более ста ролей в кино и театре, скончался сегодня в своем доме в Париже в возрасте 88 лет.  


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