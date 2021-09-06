Обвинение запросило почти 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Ранее присяжные признали его виновным в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. Приговор начнут оглашать 6 сентября.

Быкова арестовали в мае прошлого года. Против него также возбуждены уголовные дела о налоговых махинациях, создании преступного сообщества, об убийстве и о покушении на убийство.

