Приговор по делу о сбитом в Донбассе малазийском Боинге будет оглашен в конце будущего года

Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус. По его словам, в ближайшие три недели на заседаниях будут заслушаны более 90 родственников жертв трагедии.

Первой слово предоставили голландке Рие ван дер Стейн, потерявшей отца и мачеху в результате трагедии.

Пассажирский Боинг, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли почти 300 человек — граждане десяти государств.

Международная следственная группа считает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который, по мнению расследователей, доставили в зону конфликта на востоке Украины из России. Москва свою причастность к случившемуся отрицает.