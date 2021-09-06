Не стало знаменитого французского актера Жана-Поля Бельмондо

Ему было 88 лет.

Бельмондо не попадал в списки самых красивых актеров в мире – но при этом всю свою карьеру оставался одним из самых привлекательных и харизматичных. В своих работах в кино и театре – а их у Бельмондо в общей сложности почти 130 – он представал то бунтарем, то злодеем, то сыщиком, то героем любовных романов. Не иначе как «Баловень судьбы»: этот фильм стал одним из самых известных в карьере актера.

В своих интервью Бельмондо уверял: ему удалось прожить счастливую жизнь.

Лучшие роли Бельмондо пришлись на фильмы режиссеров французской «новой волны»: Франсуа Трюффо, Жана-Люка Годара, Алена Рене. А еще один режиссер Клод Шаброль как-то сказал про актера: «Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску». В кино и театре Бельмондо активно не работал 20 лет: с тех пор, как он перенес инсульт. В последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Жан-Поля Бельмондо обожали зрители Советского Союза и России, сказал «Эху» кинообозреватель газеты «Коммерсант» Михаил Трофименков.

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выразил президент Франции. «Он навсегда останется великолепным», — написал Эмманюэль Макрон в твиттере.