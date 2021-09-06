Гигантская панда в зоопарке Мадрида родила двух детенышей

Об этом сообщает France24. Малыши будут полностью зависеть от своей матери в течение первых четырех месяцев, пока не научатся ходить. Их пол пока определить невозможно. Детеныши стали для их панд-родителей пятым и шестым совместным ребенком. Отмечается, что их рождение стало «огромным вкладом в дело сохранения находящегося под угрозой вида». Число гигантских панд в мире составляет менее 2 тысяч особей.
2021-09-06T21:32:08+03:00
2021-09-06T21:32:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2899524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 06 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»