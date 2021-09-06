Гигантская панда в зоопарке Мадрида родила двух детенышей

Об этом сообщает France24. Малыши будут полностью зависеть от своей матери в течение первых четырех месяцев, пока не научатся ходить. Их пол пока определить невозможно. Детеныши стали для их панд-родителей пятым и шестым совместным ребенком. Отмечается, что их рождение стало «огромным вкладом в дело сохранения находящегося под угрозой вида». Число гигантских панд в мире составляет менее 2 тысяч особей.