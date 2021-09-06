WhatsАpp перестанет работать на старых операционных системах смартфонов

Новые требования вступят в силу 1 ноября. Мессенджер предлагает пользователям до этого времени обновить свои телефоны до iOS 9 и Android 4.1 или до более новых версий, либо сохранить переписку.

Предыдущее обновление политики WhatsApp произошло в начале этого года.

