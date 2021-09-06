Около 90% медицинских учреждений Афганистана, которые поддерживает ВОЗ, могут в ближайшее время прекратить работу

Об этом сообщил Рейтер представитель ВОЗ Рик Бреннан. Он также предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране. Как отмечает агентство, Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом. Он уточнил, что последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и медицинские

материалы для лечения хронических заболеваний.

