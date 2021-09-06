Комиссия столичной подземки выяснит причины задымления в вагоне поезда на станции метро «Проспект Вернадского»

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале департамента транспорта. Там уточнили, что инцидент произошел в вагоне серии «Русич», 2006 года выпуска, производитель Мытищинский вагоностроительный завод.

Этим вечером в связи с обнаружением задымления вагона было приостановлено движение поездов между станциями «Юго-Западная» и «Университет», павссажиров эвакуировали, станцию «Проспект Вернадского» временно закрыли. Как сообщили в департаменте, для ликвидации задымления был применен штатный огнетушитель. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.