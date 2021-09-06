В дагестанской школе девочкам запретили приходить на учебу без платков

Тех, кто отказывается их надевать, отправляют домой, сообщает телеграм-канал Mash Gor. На ситуацию пожаловалась жительница села Маджалис, чья дочь учится в средней общеобразовательной школе имели Темирханова. По ее словам, в уставе учебного заведения было написано про светский внешний вид учеников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про платки.

Как передает ТАСС, Минобрнауки проверит школу, где ввели дресс-код. По данным газеты «Комсомольская правда», замдиректора учебного заведения будет привлечен к ответственности. В администрации Кайтагского района заявили, что он действительно превысил полномочия. По словам властей, косынка может быть частью школьной формы, но насильно заставлять ее носить нельзя.

