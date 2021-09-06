В ПАСЕ назвали необоснованным приговор белорусским оппозиционерам

«Эти люди, которые защищали основные права человека в их родной стране, должны быть немедленно освобождены», — считает председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс. Он напомнил, что несколько дней назад ассамблея включила Марию Колесникову в шорт-лист премии имени Вацлава Гавела за 2021 год за заслуги в правозащитной деятельности.

Минский областной суд приговорил сегодня членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии. Обвинение запрашивало для них по 12 лет. Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Защита считает приговор незаконным и будет его обжаловать в Верховном суде. Об этом заявил адвокат Евгений Пыльченко:

В США назвали незаконным приговор Колесниковой и Знаку. Решение суда идет вразрез с международными обязательствами Белоруссии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Евросоюз потребовал немедленного и безусловного освобождения оппозиционеров.