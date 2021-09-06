Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле шестой день остается в больнице

Об этом сообщает телеканал «Глобу» со ссылкой на пресс-службу бывшего футболиста. На прошлой неделе Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу для проведения планового обследования. Как рассказали его представители, у 80-летнего «короля футбола» выявлены проблемы со здоровьем. О каких именно проблемах идет речь, не уточняется.

В феврале прошлого года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила, что «король футбола» страдает от депрессии из-за неудачного восстановления после операции по замене тазобедренного сустава. Впоследствии эту информацию опровергли.

