Лидер мятежников в Гвинее Мамади Думбуйя сообщил о намерении создать правительство национального единства, которое правило бы страной в переходный период. «Пройдут обстоятельные консультации для того, чтобы очертить основные принципы перехода», — приводит агентство ЭФЭ слова полковника на встрече с руководителями ряда госструктур. Он отметил, что у него «нет чувства ненависти или мести», и что он не намерен «заниматься охотой на ведьм».

Накануне гвинейские СМИ сообщили, что президент страны Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Под стражей, по их информации, также оказались многие высокопоставленные чиновники.

