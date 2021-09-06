Новочебоксарского священника, который призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы и раскаяться, запретили в служении

Новочебоксарского священника Романа (Степанова), который призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться, запретили в служении. По мнению священнослужителя, это помогло бы вернуть доверие россиян к Церкви. В ответ РПЦ припомнило ему собственные грехи, обвинив в развале собственной семьи и употреблении тяжелых наркотиков.