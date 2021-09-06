Новочебоксарского священника, который призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы и раскаяться, запретили в служении

Новочебоксарского священника Романа (Степанова), который призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться, запретили в служении. По мнению священнослужителя, это помогло бы вернуть доверие россиян к Церкви. В ответ РПЦ припомнило ему собственные грехи, обвинив в развале собственной семьи и употреблении тяжелых наркотиков.
2021-09-06T20:31:39+03:00
2021-09-06T20:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2899506-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 06 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»