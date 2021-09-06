Компания «Яндекс» намерена обжаловать запрет выдавать в поиске ссылки на «Умное голосование»

Такое решение было принято Арбитражным судом Москвы как обеспечительная мера по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. Из документа непонятно, что конкретно «Яндекс» обязывают сделать и как это можно реализовать, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе поисковика.
2021-09-06T20:31:00+03:00
2021-09-06T20:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 06 сентября 2021
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