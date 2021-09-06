Девушка блогера Юрия Хованского сообщила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска в их квартире

Девушка блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, сообщила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска в их квартире. По словам Марии Нелюбовой, пустую коробку она обнаружила, когда пришла домой во время следственных действий. Оперативники сказали, что деньги не изымались, а вся наличность была зафиксирована в описи, передает интернет-издание «Медиазона». Нелюбова подала жалобы в разные ведомства. Хованский позже сообщил, что к нему в СИЗО пришли оперативники и спрашивали, «давно ли девушка сидит на наркотиках», и требовали, чтобы она отозвала жалобы. Нелюбова сочла это за предупреждение о том, что ей могут подбросить запрещенные вещества. Хованский также передал ей через адвоката, что ему «завуалированно угрожали проблемами в СИЗО, например, посадить в камеру к педофилам».

Поводом для возбуждения дела против Хованского стало видео, на котором он пел песню о теракте в «Норд-Осте».