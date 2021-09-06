Центризбирком приветствует решение ПАСЕ участвовать в наблюдении за сентябрьскими выборами в России

Об этом сказала «Интерфаксу» глава ЦИК Элла Памфилова, пообещав, что комиссия со своей стороны будет максимально открыта, обеспечит все необходимые условия для полноценного наблюдения. Памфилова отметила, что миссия ПАСЕ имеет достаточную квалификацию «для того, чтобы дать объективную оценку того, как будет проходить голосование».

Сегодня стало известно, что миссия ПАСЕ в составе пяти человек будет находиться в Москве 17-19 сентября в связи с проведением парламентских выборов.

Ранее ОБСЕ решила не направлять наблюдателей в Россию. Причиной такого решения стало ограничение их числа российской стороной.

