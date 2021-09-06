Суд в Крыму арестовал на 2 месяца крымскотатарского политика и журналиста Джеляла по делу о «повреждении газопровода»

Суд в Крыму арестовал на два месяца крымскотатарского политика и журналиста Наримана Джеляла по делу о «повреждении газопровода». Свою вину он не признает. Адвокат Николай Полозов просил суд избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Также до 4 ноября арестованы братья Азиз и Асан Ахтемовы, которых задержали при обысках по этому делу 3-4 сентября, сообщает Интерфакс. Кроме того, отцу Ахтемовых Эскендеру назначили 10 суток ареста, брату Арсену — 15 суток. Их признали виновными в неповиновении полиции. Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.

Ранее МВД сообщало о повреждении газопровода в поселке Перевальное 23 августа. Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. 3-4 сентября прошли обыски и были задержаны 5 человек. Позже в Симферополе полиция задержала порядка 60 человек, которые вышли к зданию ФСБ, чтобы узнать судьбу своих земляков.