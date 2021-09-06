Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту «Умное голосование» его связью с «экстремистской организацией»

В ведомстве уточнили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с «Фондом борьбы с коррупцией», который объявлен в России экстремистской организацией, иностранным агентом и ликвидирован по решению суда.

Ранее сегодня соратники Алексея Навального сообщили, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» с помощью оборудования для изоляции рунета.