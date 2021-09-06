Дмитрия Чебанова и Александра Куранина обвинили в неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Оксану Бородину. Она намерена обжаловать это решение.
Администратора телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и еще четверых человек задержали накануне на Лубянке.
Сегодня суд рассмотрит дела в отношении еще двух задержанных.
Мещанский суд Москвы назначил по 15 суток ареста активистам, которые попытались вывесить баннер на «Детском мире»
Дмитрия Чебанова и Александра Куранина обвинили в неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Оксану Бородину. Она намерена обжаловать это решение.