Мещанский суд Москвы назначил по 15 суток ареста активистам, которые попытались вывесить баннер на «Детском мире»

Дмитрия Чебанова и Александра Куранина обвинили в неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Оксану Бородину. Она намерена обжаловать это решение.

Администратора телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и еще четверых человек задержали накануне на Лубянке.

Сегодня суд рассмотрит дела в отношении еще двух задержанных.