Движение на Сокольнической линии столичного метро восстановлено после задымления поезда на «Проспекте Вернадского»

Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент произошел около 18:20. На станции было снято напряжение контактного рельса, пассажиров высадили из вагонов, вестибюль закрыли на вход и выход. По данным собеседника агентства,

спровоцировать задымление могла неисправность электрики одного из поездов.