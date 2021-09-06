На различных торговых онлайн-площадках появились объявления о продаже «Пушкинских карт»

Их выдают учащимся, чтобы они за деньги государства смогли посетить театры, музеи или концертные залы.

«Пушкинские карты», номинал которых составляет в этом году 3 тысячи рублей, продавцы выставили с ценами от 350 до 2,5 тысяч рублей. Такие сообщения, в частности, поступают из Санкт-Петербурга, Красноярского края и Иркутской области. В своих публикациях продавцы отмечают, что «Пушкинские карты», которые по сути являются банковскими, им не нужны. Один из них, как пишет петербургское интернет-издание «Фонтанка», даже предложил схему, согласно которой он просит дать ему данные карты и в дальнейшем готов делиться прибылью в зависимости от дохода. Более конкретные детали схемы, правда, он не привел.

На появления таких объявлений отреагировали в министерстве культуры Пермского края. Там в интервью сетевому изданию 59.ru рассказали, что «Пушкинскими картами» могут воспользоваться только их владельцы. Объявления об их продаже в ведомстве называют мошенничеством. А в торговой онлайн-площадке «Юла» утверждают, что подобные публикации заблокируют, пишет интернет-издание TJournal.

«Пушкинские карты» для похода в музей, театр или концертный зал планируется выдавать всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. В следующем году их владельцам начислят по 5 тысяч рублей.