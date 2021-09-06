Девушка блогера Юрия Хованского сообщила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска в их квартире

Девушка блогера Юрия Хованского, которого арестовали за оправдание терроризма, рассказала про пропажу крупной суммы денег после обыска в его петербургской квартире. Также, по её словам, ей угрожали силовики.

Мария Нелюбова, которая жила в квартире с блогером Юрием Хованским, рассказала, что оперативники не включили в опись изъятого имущества 600 тысяч рублей. По её словам, наличные исчезли в ходе обыска, который провели перед задержанием блогера. Нелюбова несколько раз обращалась с жалобами в разные ведомства. После одной из них Хованский в письме, фрагмент которого публикует издание «Медиазона», сообщил, что следователи в изоляторе задали ему вопрос, как давно девушка блогера сидит на наркотиках, и попросили убедить ее прекратить обращения.

Нелюбова восприняла это как угрозу, что наркотики ей подкинут. Также девушка добавила, что Хованскому намекают на возможные проблемы в СИЗО. Например, это перевод в камеру к педофилам. Напомню, блогера задержали по делу об оправдании терроризма. По версии следствия Хованский исполнил две песни, в которых упоминал, в частности теракт в театральном центре на Дубровке.

По обвинению в публичном оправдании терроризма виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.