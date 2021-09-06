На станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление под одним из поездов

Там снято напряжение контактного рельса, пассажиров высадили из поезда, станцию закрыли на вход и выход, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 18:20. На место прибыли пожарные.

К настоящему моменту, как сообщается возгорание ликвидировано.

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на Сокольнической линии нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного из составов. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенными интервалами.

Это уже второй за сегодняшний день сбой в движении поездов столичного метрополитена.

Ранее департамент транспорта сообщил, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.