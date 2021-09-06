Сторонника Рамзана Кадыров, долгое время служившего в силовых структурах Чечни, избили в Стамбуле

Предположительно, его зовут Абдурахман, он вступал в контакты с чеченцами желающими вернуться на родину. По приезде в Чечню их задерживали, сообщает телеграм-канал Security Turkey. Он был создан для обмена информацией между представителями диаспоры о прибывающих в Турцию из Чечни силовиках и целях их визитов, в частности, о том, кто именно является целью их преследования.