Сторонника Рамзана Кадыров, долгое время служившего в силовых структурах Чечни, избили в Стамбуле

Предположительно, его зовут Абдурахман, он вступал в контакты с чеченцами желающими вернуться на родину. По приезде в Чечню их задерживали, сообщает телеграм-канал Security Turkey. Он был создан для обмена информацией между представителями диаспоры о прибывающих в Турцию из Чечни силовиках и целях их визитов, в частности, о том, кто именно является целью их преследования.
2021-09-06T18:31:29+03:00
2021-09-06T18:31:29+03:00
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18:31, 06 сентября 2021
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