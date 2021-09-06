Гвинейские мятежники запретили министрам свергнутого правительства выезжать из страны

Они уже пообещали собрать новую команду для управления республикой.

Лидер захвативших власть военных Мамади Думбуя пообещал согражданам организовать в стране правительство «национального единства», которое будет вести переходный период. В то же время высокопоставленных чиновников из числа предыдущих руководителей Гвинеи он призвал вернуть в секретариаты своих ведомств свои служебные автомобили и все документы для проезда. Глава мятежников добавил, что охоты на ведьм не будет, однако бывшим министрам выезд из страны запретил.

Командующий силами спецназначения республики Думбуя вместе с подчинёнными захватил власть в стране вчера. Он сказал, что ситуация в Гвинее стала настолько плачевной, что военные решили взять контроль над государством в свои руки. Президента Гвинеи Альфу Конде задержали, по словам путчистов, его держат в безопасном месте.

Как сообщал гвинейский интернет-портал «Гине-7», сегодня неизвестные ограбили офисы Министерства связи и государственного телевидения. Оттуда пропала техника и крупные суммы денег. Преступники также сломали мебель, кондиционеры и другое дорогостоящее оборудование.

Большинство офисов, как государственных, так и частных компаний в столице не работает. Не открылись утром банки, магазины и некоторые рынки. В целом в африканском государстве сейчас действует комендантский час. Исключение составляют горнодобывающие районы. Решение ослабить там ограничения приняли на специальном совещании, которое мятежники провели вместе с официальными лицами свергнутого режима.

Дело в том, что добыча в этих районах очень важна для страны. От Гвинеи зависит двадцать процентов поставок бокситов на мировой рынок алюминия.

Предыдущий президент Альфа Конде руководил Гвинеей с 2010-ого года. Тогда он стал первым демократически выбранным главой республики. В прошлом году он заступил на эту должность в третий раз, перед этим переписав Конституцию и тем самым обнулив свои президентские сроки.

Деловая пресса всего мира пишет о том, что будет происходить с рынком алюминия, из-за произошедшего в Гвинее, ведь именно там находятся крупнейшие месторождения бокситов. Политические обозреватели пытаются понять причины и последствия переворота в Гвинее.

Британская телерадиовещательная корпорация в своём материале о лидере переворота полковнике Думбуя напоминает, что он входит в число 25 гвинейских чиновников, которым ЕС угрожал санкциями за предполагаемые нарушения прав человека, совершенные в последние годы.

Бубакар Диалло из американского Лос Анжелес Таймс отмечает, что несмотря на то что заявляет полковник Думбуя, наблюдатели говорят, что напряженность между президентом Гвинеи и армейским полковником возникла из-за недавнего предложения о сокращении зарплаты некоторым военнослужащим. В комментарии Майени Джонса, корреспондента BBC в Западной Африке сказано, что В своем телевизионном заявлении так называемый Национальный комитет по примирению и развитию сделал все правильно. Те, кто разочарован прошлогодними конституционными изменениями, позволившими президенту Альфе Конде баллотироваться на третий срок, тепло приветствовали новость о том, что конституция будет отменена и заменена в консультации с общественностью.

Но военные хунты, как известно, непостоянны. Поскольку некому привлекать их к ответственности, нет никакой гарантии, что они выполнят свои обещания. Есть также те, кто обеспокоен тем, что этот последний переворот является еще одним свидетельством постепенной деградации демократических ценностей в регионе. Это четвертая попытка государственного переворота в Западной Африке чуть более чем за год.

В конце концов, те, кто заплатит цену за эрозию демократических институтов, — это обычные западноафриканцы, оставшиеся без защиты, которую эти институты должны были обеспечить. Алессио Ди Сауро из Итальянской Стампы обращает внимание на то, что не сбудется мечта бывшего президента Конде установить примат долголетия у власти: после изменения Конституции он мог оставаться на вершине институтов до 2032 года, когда ему исполнилось бы 94 года. Рекорд, которого не удалось достичь даже Роберту Мугабе: бывший отец-хозяин Зимбабве был изгнан в 2017 году, когда ему было «всего» 93 года, опровергая свои предсказания, согласно которым «только Бог мог его уволить».

Почти все обзорные публикации мировых СМИ на тему произошедшего в Гвинее обращают внимание на разницу между природными богатствами страны и бедностью населения.