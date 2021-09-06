Министерство обороны нарастило количество резервистов

В ведомстве решение назвали плановым.

Сколько резервистов находятся в частях сейчас и серьезно ли увеличилась их численность в Министерстве обороны не уточнили. В сообщении, которое появилось на сайте ведомства говориться о том, что решение о призывы на сборы было принято еще в прошлом году и теперь реализуется. Части, сформированные из военных запаса перебрасывают в Калининградскую область. Это следует из ролика, который сопровождает текст. В нем резервисты получают форму, и вылетают самолетом военно-транспортной авиации. Затем можно увидеть кадры тренировок, работы с оружием, преодоления препятствий и стрельбы по мишеням. Многие эксперты связали призыв с учениями Запад – 2021, в которых будут задействованы до 200 000 бойцов в том числе резервистов.

Виктор Мураховский в интервью ТАСС назвал это обычной практикой, напомнив, что на Камчатку перебрасывали подразделения из других военных округов перед учениями Восток-2018. Главный редактор журнала Национальная оборона Виктор Коротченко уточнил, сказав, что переброска нужна для быстрого формирования частей в случае угрозы как с запада, так и с юга.

Российско-белорусские учения Запад-2020 пройдут с 10 по 16 сентября. Помимо мощного воинского контингента в них предполагается задействовать до 80 самолетов и вертолетов и более 750 единиц техники. Военный обозреватель Александр Гольц будет у нас в эфире сразу после программы Эхо.