В Санкт-Петербурге у местного депутата от партии Яблоко Бориса Вишневского появились двойники

Два однофамильца, которые идут вместе с ним на выборы по одному округу, также отрастили бороды — по крайней мере, именно так они выглядят на предвыборных плакатах.

Избирком Центрального района Петербурга одобрил предвыборный плакат с фотографиями трёх Борисов Вишневских. Депутат Законодательного собрания и кандидат от партии «Яблоко», расположен последним, а перед ним — самовыдвиженцы, которые появились на политической арене накануне выборов. По данным СМИ, один Вишневский ранее был Виктором Быковым, а второй — Алексеем Шмелевым. Сначала двойники изменили фамилии, а теперь и внешность. Они отрастили седые бороды и сделали похожие на оригинал причёски. Интересно, что ещё недавно один из них вовсе не носил бороды, а волосы покрывали всю его голову, отмечает издание «ЗАКС.ру». Депутат петербургского парламента Борис Вишневский не сомневается, что горожане отличат его от конкурентов.

Вместе с тремя Вишневскими в выборах по избирательному округу №2 участвуют ещё шесть кандидатов.

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции Коммерсант-ФМ сказала, что в курсе этой питерской истории и намерена в ней разобраться.

Политолог Михаил Виноградов в эфире «Эха» назвал историю с двойниками Вишневского одновременно смешной и ужасной.

Политические игры в двойников практически не повлияют на количество избирателей, которые в итоге проголосуют за Бориса Вишневского – уверена социолог Мария Мацкевич.

Напомним, — выборы в России пройдут с 17 до 19 сентября.

